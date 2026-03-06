Туристы перестают быть «дикарями»

Количество самостоятельных путешественников может сократиться вдвое. Такой прогноз по зарубежным направлениям “Ъ FM” дают участники рынка. Обострение кризиса на Ближнем Востоке стало третьим испытанием для туристической отрасли после пандемии COVID-19 и начала конфликта на Украине. Необходимость решать вопрос с возвращением на родину при форс-мажоре слишком дорого обходится неорганизованным туристам.

Билет на самолет с экзотических островов в разгар войны подорожал с 60 тыс. руб. как минимум до 200 тыс. руб. Тем, кто решил сэкономить на отдыхе и отправился в поездку самостоятельно, пришлось выбирать: дополнительно потратиться на рейс или оплачивать проживание в дорогом отеле до решения вопроса со своей авиакомпанией из-за закрытого неба.

Организованным путешественникам повезло больше: за них все вопросы решает туроператор. По предварительным подсчетам Российского союза туриндустрии, бизнес уже потратил более 2,5 млрд руб. на возврат своих групп. Это плата за репутацию, отметила основатель агентства индивидуальных туров MAYEL Travel Майя Котляр:

«Этот кризис станет поворотным. Мы увидели изнанку системы, она оказалась совсем не глянцевой.

Пока правительство ОАЭ вещало о том, что возьмет на себя расходы по заселению туристов в отели, я наблюдала, как на самом деле распределилась ответственность: турбизнес, агенты, туроператоры вывозили и вывозят этот ад на себе.

Организованный туризм работает в рамках зарегулированной отрасли, к туроператорам всегда можно предъявить претензии. Если раньше самостоятельные туристы подшучивали над теми, кто летал через агентство, и спрашивали, зачем переплачивать, зачем нужны посредники, то в эти дни, наверное, смех у многих прекратился».

Переток туристов-«дикарей» в статус организованных начался еще шесть лет назад, подчеркнул вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

«После COVID-19 и февраля 2022-го примерно до половины неорганизованных туристов вернулись в турагентства. Еще не забывайте процесс по визам. Раньше как было? Приходил человек в турагентство, покупал тур в Италию на неделю, ему выдавали шенген на три года, и он больше к туроператору не возвращался. Сейчас же виза открывается ровно на семь дней, если поездка планируется на неделю. Если через полгода туристу нужно попасть во Францию на три дня, то виза будет открыта именно на эти даты».

Организованным туристам проще изменить свои планы, а вероятность сорвать отдых невелика. Так, тем, у кого он был запланирован в регионе конфликта, агентства подбирают альтернативные маршруты, рассказала руководитель отдела продаж туроператора World Window Любовь Хайчук:

«У нас сейчас поездки перебронируются на Египет и Таиланд, это основные два направления. Также это может быть Вьетнам, Мальдивские острова. Но сейчас туристы предпочитают выбирать варианты с прямыми перелетами. Так, в Китай очень много прямых рейсов. Также летают через Эфиопию.

Вот сейчас, например, для туристов, которым нужно возвратиться, Сейшелы, Мальдивы, Маврикий стали палочкой-выручалочкой».

Цены на организованный отдых в большинстве случаев сейчас заметно ниже, поэтому преимуществ у самостоятельных поездок больше нет, считает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян:

«Мы, например, продавали 12-дневные туры на двоих в Таиланд, на Пхукет за 130 тыс. руб.: проживание, питание, перелеты, трансферы. Самостоятельным путешественникам только билеты обходились примерно в 120 тыс. руб.

Туроператор бронирует чартерный рейс, и это получается намного дешевле, чем покупать билеты на регулярный в розницу. На Турцию, Индию, Таиланд, Китай, Вьетнам очень много чартеров. Доля организованных туристов в регионах выше процентов на 30, чем в Москве».

В прошлом году за рубежом отдохнули 14 млн россиян, около 60% из них покупали пакетные туры. Внутри страны зеркальный тренд — самостоятельных путешественников заметно больше, чем организованных. Согласно данным опроса ВЦИОМ, без помощи агентов летний отдых организовали 84% отпускников.

Юлия Савина