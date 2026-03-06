Почти 66 кг некачественной рыбы изъяли в Нижегородской области за 2025 год
За 2025 год в Нижегородской области изъяли восемь партий некачественной рыбной продукции общей массой 65,5 кг. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
Всего за год специалисты Роспотребнадзора исследовали 177 проб рыбы и морепродуктов на санитарно-химические показатели, 87 — на физико-химические, 346 — на микробиологические и 171 — на паразитологические показатели.
Больше всего несоответствий было по физико-химическим показателям — 19,5%. По микробиологическим показателям их выявили 2,4%, по паразитологическим показателям — 1,2%.
Пробы по санитарно-химическим показателям и радиоактивным веществам соответствовали требованиям. ГМО в исследованной продукции не обнаружили.
Также за прошедший год ведомство выявляло нарушения условий хранения и сроков годности рыбной продукции, отсутствие маркировочных ярлыков и продажу продукции, которую признали не соответствующей требованиям техрегламента.