В Самаре экс-полицейской Вере Рабинович отказали в снятии судимости

Самарский областной суд отказал бывшему следователю Вере Рабинович в освобождении от наказания со снятием судимости. Это связано с тем, что экс-сотрудник полиции до сих пор не отбыла назначенное ей по приговору дополнительное наказание. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

Бывший следователь Вера Рабинович

Фото: Твиттер ГУ МВД России по Самарской областил

Фото: Твиттер ГУ МВД России по Самарской областил

Следствие установило, что Вера Рабинович через посредников Виталия Прокофьева и Жанну Назарову получила 15 млн рублей от бизнесмена Зелимхана Темирханова. За незаконное вознаграждение она обещала ускорить передачу в суд уголовного дела о мошенничестве в отношении предпринимателя. Бывшего следователя вместе с посредниками задержали.

В августе 2020 года Октябрьский районный суд Самары приговорил Веру Рабинович к восьми годам лишения свободы за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Также она на пять лет лишилась права занимать должности, связанные с исполнением функций представителя власти.

В октябре 2022 года Свердловский районный суд Костромы заменил Вере Рабинович неотбытую часть наказания на три года 29 дней принудительных работ. В марте 2023 года Первомайский районный суд Пензы отсрочил реальное отбывание основного наказания бывшей полицейской до 20 февраля 2029 года до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

После этого начальник филиала Уголовно-исполнительной инспекции регионального УФСИН по Самарскому району Самары, где осужденная состоит на учете, попросила суд сократить срок отсрочки отбывания наказания, освободить экс-следователя и снять с нее судимость. В декабре 2025 года Самарский районный суд отказался удовлетворять эту просьбу.

Вера Рабинович обжаловала это решение. В итоге Самарский областной суд оставил в силе постановление нижестоящей инстанции.

Георгий Портнов