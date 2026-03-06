Численность трудовых ресурсов в Башкирии за год выросла на 18 тысяч человек

В среднем в ноябре 2025-го — январе 2026 года численность рабочей силы в Башкирии составила около 1,929 млн человек, говорится в январском сборнике «Социально-экономическое положение России». За год трудовые ресурсы Башкирии прибавили 18,2 тыс. человек, следует из данных Росстата.

Если сравнивать показатели за аналогичные периоды прошлых лет, то в конце 2024-го — начале 2025 года численность рабочей силы была минимальной за последние годы. В пост-ковидные годы максимума она достигла в конце 2021-го — начале 2022 года, когда количество достигло почти 1,95 млн человек.

Доля трудоустроенного либо ищущего работу населения к началу нынешнего года составила 58,1%, это худший показатель среди регионов Приволжского федерального округа (в среднем по округу — 61,4%). В начале прошлого года уровень участия рабочей силы в экономике республики составлял 57,6%. За последние шесть лет показатель ни разу не достигал 60%, максимальным значением было в январе 2023 года — 59,7%.

Идэль Гумеров