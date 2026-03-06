В Ульяновской области депутат предложил минкульту бороться со сквернословием

Депутат заксобрания Ульяновской области Василий Гвоздев предложил реализовать в регионе проект «Ульяновск без сквернословия». Об этом он заявил в четверг на заседании комитета по соцполитике при обсуждении отчета регионального министра искусства и культурной политики о результатах деятельности в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

Депутат отметил, что мат стал распространяться не только среди молодежи и даже школьников, но и проник в среду чиновников, высоких руководителей муниципального и государственного уровня. Реализовать такой проект и стать его координатором депутат предложил региональному минкульту. По мнению господина Гвоздева, борьбу со сквернословием надо вести не запретами и наказаниями, а через культуру, театральные постановки, наглядную агитацию, личный пример лидеров мнений, чтобы речь без сквернословия стала модой. В то же время для руководителей Василий Гвоздев предлагает ввести «в шутливой форме» смешную кружку, в которую руководитель должен будет за каждое матерное слово класть, к примеру, 100 руб. По мнению депутата, на промышленных предприятиях с удовольствием поддержат такую идею.

Андрей Васильев, Ульяновск