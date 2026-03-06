Lufthansa отчиталась за 2025 год лучше прогнозов

По итогам 2025 года выручка германской авиакомпании Lufthansa увеличилась на 5%, составив €39,6 млрд. Чистая прибыль снизилась на 3%, до €1,34 млрд. При этом скорректированная прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) — ее авиакомпания рассматривает как главный показатель прибыльности — выросла на 19%, составив €2 млрд.

Финансовые результаты Lufthansa за год оказались лучше прогнозов. Авиакомпания заявила, что прогнозирует рост выручки и прибыли в текущем году. Однако она отметила, что война в Иране и ее воздействия на мировую экономику повышают неопределенность средне- и долгосрочных прогнозов.

«Неопределенность по-прежнему влияет на нашу компанию и всю отрасль, в первую очередь из-за ситуации на Ближнем Востоке. Этот кризис усложняет подготовку прогноза по прибыли в настоящее время»,— заявил финансовый директор Lufthansa Тилль Штрайхерт. «Масштабная концентрация глобальных транспортных потоков в хабах Персидского залива все чаще оказывается геополитической ахиллесовой пятой»,— отметил также гендиректор авиакомпании Карстен Шпор.

