Минцифры предложило схему передачи данных об активности в онлайн-кинотеатрах

Минцифры предложило передавать данные об активности пользователей онлайн-кинотеатров компании Mediascope через «Яндекс» и VK. 5 марта на закрытом совещании в министерстве была достигнута договоренность с отраслью. Об этом пишет РБК со ссылкой на источник. В ведомстве информацию подтвердили.

В ноябре 2025 года Минцифры предложило расширить перечень данных пользователей для сбора в соцсетях и онлайн-кинотеатрах, которые передаются в Mediascope (принадлежит «дочке» ВЦИОМа). Проект приказа предполагает, что сервисы будут обязаны передавать бессрочные идентификаторы пользователей (ID, сформированные с использованием номеров телефонов) и полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов.

«Ъ» в конце декабря 2025 года писал, что третьей стороной при передаче данных может стать «Яндекс». Тогда в компании заверили, что идентификаторы будут передавать посредникам уже в зашифрованном виде. Представитель Минцифры говорил, что собирать большее количество информации необходимо для уточнения статистики. Опрошенные «Ъ» эксперты обеспокоены возможными утечками данных о пользователях, поскольку ранее в некоторых предполагаемых компаниях-посредниках, включая «Яндекс» и «Ростелеком», уже были зафиксированы подобные случаи.

