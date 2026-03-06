Более 20 нелегальных участников финансового рынка выявили в Свердловской области

Банк России выявил в Свердловской области 21 нелегального участника финансового рынка в прошлом году, сообщили в Уральском главном управлении Центрального банка РФ. Среди них 18 компаний, действовавших как нелегальные кредиторы, и три — занимавшихся незаконным привлечением инвестиций.

Деятельность этих фирм была выявлена в Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском. Основная часть из них пришлась на компании, осуществляющие ломбардную деятельность. Они действовали как комиссионные магазины по схеме, при которой деньги, переданные клиенту, считаются займом, а товар — залогом. «При этом с клиентами заключают договоры купли-продажи товара или хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах»,— пояснил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.

Одна из компаний, занимавшихся незаконным привлечением инвестиций, предлагала инвесторам долю в уставном капитале — 1% — и доходность 36% годовых от вложений в бизнес. Однако доля в обмен на инвестиции не была оформлена в соответствии с законом, который требует, чтобы привлечение средств от физлиц осуществлялось только в обмен на ценные бумаги.

Ирина Пичурина