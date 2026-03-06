Заммэра Москвы Ракова рассказала о графике работы соцучреждений с 7 по 9 марта

Некоторые социальные учреждения Москвы перейдут на особый график работы в праздничные дни — с 7 по 9 марта. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По словам госпожи Раковой, для удобства жителей поликлиники, центры женского здоровья и ветеринарные клиники будут работать в привычном режиме или по усеченному графику. 8 и 9 марта станут выходными для центров московского долголетия, центров занятости, семейных и реабилитационных центров, добавила заммэра. Для экстренных случаев круглосуточно продолжат работать телефоны психологической помощи и социальный патруль. Также без выходных (с 09:00 до 21:00) будет принимать москвичей единый центр поддержки участников СВО и членов их семей.

7 марта взрослые поликлиники будут работать с 09:00 до 18:00, а 8 и 9 марта — с 09:00 до 16:00. Кабинеты дежурного врача при этом открыты во все дни в часы работы медицинских организаций. Детские поликлиники в субботу будут принимать пациентов с 09:00 до 15:00, а помощь на дому окажут в это же время во все три праздничных дня. Травмпункты работают каждый день с 08:00 до 22:00 или круглосуточно. Молочно-раздаточные пункты — в привычном режиме с 06:30 до 15:00.

Центры женского здоровья и женские консультации 7 марта работают с 09:00 до 18:00. В праздничный день с 09:00 до 16:00 будут открыты только те организации, которые имеют десять и более участков. 9 марта во всех этих женских учреждениях сокращенный день — до 16:00.

Читальные залы Главархива Москвы откроются по расписанию в 12:00 10 марта. Центры «Мои документы» не будут работать только 8 марта. ЗАГСы 7 марта работают до 17:00, 8 марта — все закрыты, а 9 и 10 марта заявления будут принимать только во дворцах бракосочетания № 1 и № 4. С 11 марта все подразделения Управления ЗАГС столицы вернутся к обычному режиму работы.