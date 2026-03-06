Бывшего депутата гордумы Глазова обвинили в насильственном захвате власти

Лефортовский суд Москвы арестовал до мая 2026 года бывшего депутата гордумы Глазова Андрея Едигарева. Он проходит по делу о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества. Об этом сообщили «РИА Новости» в правоохранительных органах.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ст. 278 и 205.4 УК, уточнил собеседник агентства. В 2022-2023 годах Андрей Едигарев был участником «Съезда народных депутатов» (объявлен нежелательной и террористической организацией в РФ и запрещен), добавил представитель правоохранительных органов.

В мае 2023-го бывшего депутата осудили на три года за публичные призывы к терроризму. Он отбывал наказание в Свердловской области.