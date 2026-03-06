Рекламу торгового центра на дорожных знаках в Ярославле признали незаконной

Арбитражный суд Ярославской области признал законным предписание о демонтаже рекламы торгового центра «Мебель Маркт», размещенной на дорожных знаках в Ярославле. Об этом сообщили в межрегиональном УФАС по Ярославской и Костромской областям.

Указатель к торговому центру

Фото: Ярославское УФАС

Фото: Ярославское УФАС

Как сообщили в ведомстве, на рекламу обратили внимание местные жители. Указатели, направляющие к торговому центру, были размещены на дорожных знаках 6.10.1 «Указатель направлений» на основных магистралях города, в том числе на Московском проспекте.

«Указатели выделяли конкретный торговый центр среди множества других мест продажи мебели, создавая ему необоснованное преимущество. В ходе разбирательства было установлено, что установка знаков не была согласована ни с ГИБДД, ни с департаментом городского хозяйства и не соответствовала проекту организации дорожного движения»,— сообщили в Ярославском межрегиональном УФАС.

Как уточнили в ведомстве, департамент городского хозяйства мэрии не принял мер по демонтажу спорных конструкций, в связи с чем УФАС признал орган нарушившим закон «О защите конкуренции». Это решение департамент обжаловал в арбитражном суде.

«Суд согласился с позицией Ярославского межрегионального УФАС России о том, что информация, нанесенная на дорожные знаки, направлена на привлечение внимания к конкретному предприятию и является рекламой»,— сообщили в УФАС.

Суд вынес предупреждение директору департамента городского хозяйства и указал, что отсутствие денег в бюджете не является основанием для неисполнения предписания.

ТЦ «Мебель Маркт» был открыт в 2021 году на месте бывшего ТЦ «Карусель» около Толбухинского моста. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в том же году прокуратура направляла в муниципалитет Ярославля информацию о возможном конфликте интересов у возглавлявшего тогда город мэра Владимира Волкова при принятии решений об изменении статуса земельного участка у бывшего ТЦ «Карусель». Однако комиссия муниципалитета конфликта интересов не установила.

