Продажи BYD в Китае с начала года упали на 36%

В январе и феврале продажи китайского производителя электрических и гибридных автомобилей BYD на рынке КНР сократились на 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом продажи таких компаний, как Xiaomi и Li Auto, за тот же период выросли — на 48% и 19% соответственно. Самый значительный рост за первые два месяца года показали компании Nio и Zeekr (Geely) — на 77% и 84% соответственно.

Эксперты отмечают, что конкуренты BYD, которая сейчас является крупнейшим в мире производителем автомобилей в мире, постепенно сокращают отставание, предлагая китайским потребителям все более новые модели по привлекательным ценам. «Преимущество BYD сокращается. Полный разворот в ближайшем будущем маловероятен, но ожидается сокращение доли на внутреннем рынке»,— цитирует телеканал CNBC Леона Ченга из консалтинговой компании YCP.

В ответ на жесткую внутреннюю конкуренцию компания BYD все активнее переориентируется на зарубежные рынки. По расчетам CNBC, в феврале экспорт компании впервые превысил внутренние продажи в Китае.

Евгений Хвостик