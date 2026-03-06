Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самарские МП «Инженерная служба» и «Самараводоканал» задолжали за электричество десятки миллионов рублей

Самарские муниципальные предприятия «Инженерная служба» и «Самараводокнаал» задолжали за электричество «Самараэнерго» десятки миллионов рублей, сообщил депутат городской думы Дмитрий Асеев.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным депутата, долг «Инженерной службы» превышает 21 млн руб, «Самараводоканал» задолжал за электричество 50 млн руб. 

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», оба предприятия долгие годы являются убытчными. Выручка МП «Инженерная служба», основной вид деятельности которого — передача пара и горячей воды, в 2024 году составила 1,4 млрд руб., убыток превысил 17 млн руб. За 2025 год данных пока нет. 

Выручка «Самараводоканала» в прошлом году достигла 70,9 млн руб., убыток составил 19 млн руб. 