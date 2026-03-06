На благоустройство туристического центра Бийска власти направят 41 млн рублей

Центр наукограда Бийска будет преображен за счет средств единой субсидии по туризму в размере 41 млн руб. Деньги город получит по нацпроекту «Туризм и гостеприимство», сообщил в своем Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

«В планах на первом этапе работы — благоустроить ключевые общественные территории исторического центра с акцентом на парк имени Леонида Гаркавого»,— написал глава региона, отметив, что все локации в историческом центре будут объединены единой системой навигации.

Согласно проекту, будет выполнена декоративная фасадная подсветка зданий, установлены световой потолок и малые архитектурные формы. Одним из ярких элементов проекта станет установка арт-объекта — макета Бийской крепости, подчеркнул Виктор Томенко.

Ранее по нацпроекту «Туризм и гостеприимство» был обновлен исторический центр Барнаула.

Михаил Кичанов