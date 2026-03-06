Экс-депутата гордумы из Удмуртии Андрея Едигарева обвинили в захвате власти

5 марта по обвинению в насильственном захвате власти и организации террористического сообщества арестовали бывшего депутата гордумы Глазова Андрея Едигарева (ст. 278, ст. 205.4 УК, до 20 лет лишения свободы), сообщает «РИА Новости».

«Бывший депутат в 2022-2023 годах участвовал в работе признанного в РФ террористическим "Съезда народных депутатов" (объявлен нежелательной и террористической организацией в РФ и запрещен)»,— говорится в сообщении. Также в мае 2023 года Едигарев был осужден на три года за публичные призывы к терроризму и отбывал наказание в Свердловской области.

Лефортовский суд Москвы арестовал фигуранта до мая.