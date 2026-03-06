Меры антирекламного характера

Федеральная антимонопольная служба считает незаконной размещение рекламы в Telegram и на YouTube. Ведомство связывает свою позицию с тем, что доступ к сервисам ограничен Роскомнадзором. В комментарии “Ъ” ФАС напомнила, что распространение рекламных материалов на ресурсах не допускается. На данный момент официально о блокировке мессенджера и видеохостинга не сообщалось. “Ъ FM” направил запрос в РКН и ждет разъяснений текущего статуса площадок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В реестре заблокированных ресурсов Telegram нет. Он замедляется, а этот статус никак не регламентируется, обратил внимание партнер юридической фирмы Comply Максим Али:

«С одной стороны, действительно запрещено размещать рекламу на тех ресурсах, которые заблокированы, то есть на тех, к которым ограничен доступ в соответствии с федеральным законом. Решение по ограничению доступа, как правило, принимает Роскомнадзор. И, по сути, от этого и зависит, считаем ли мы эту площадку легальной или нелегальной для размещения рекламы.

При этом в конечном счете дело о нарушении закона "О рекламе" будет возбуждать ФАС, собственно, служба станет штрафовать за то, что реклама не там размещена. Если мы сейчас зайдем на универсальный сервис проверки блокировок Роскомнадзора, то Telegram там не обнаружим, как и какое-либо решение РКН или какого-то другого органа об ограничении доступа к сервису.

Ситуация с ним находилась в зоне такой как бы "серой" блокировки: сначала были ограничены звонки, потом произошло замедление, сейчас дошло до того, что невозможно какой-то медиаконтент пересылать. Получается, что, с одной стороны, фактически доступ ограничивается, и власти этого не скрывают. С другой, все-таки должен быть какой-то акт ведомства, в силу которого этот доступ ограничен. Запрет рекламы возникает не потому, что фактически у нас недоступен ресурс, а потому что есть какой-то соответствующий документ».

Комментарий ФАС относится к решению восьмилетней давности, которое до этого не исполнялось, отметила медиаюрист Светлана Кузеванова:

«Пока ситуация выглядит совершенно нереалистичной, но речь идет о решении суда 2018 года. Согласно ему, доступ в Telegram был ограничен, просто де-факто это решение не исполнялось, ограничение не осуществлялось.

По закону, который действует с 1 сентября 2025 года, не допускается размещение рекламы не только на ресурсах организаций, признанных экстремистскими, террористическими, нежелательными, но также на любых информационных площадках, к которым, в соответствии с законом, ограничен доступ.

Вот по финальной части этой нормы комментарий ФАС и появился. Там предусмотрена общая штрафная норма по статье 14.3 КоАП, то есть это нарушение закона "О рекламе". Для ИП это от 4 тыс. руб. до 20 тыс. руб., для граждан — от 2 тыс. руб. до 2,5 тыс. руб., для юридических лиц — от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб.

Понятно, что все штрафы не получат. Но сама ситуация, мне кажется, просто вызвала у всех состояние оголтелого шока просто потому, что с 1 сентября никто из ведомств даже вида не показывал, что недопустимо размещать рекламу в Telegram. Если вы будете, например, на "Госуслугах" регистрировать Telegram-канал, то увидите комментарий, что разрешено размещать рекламу на этом ресурсе. Сами органы этим пользовались, отчитывались о рекламе в ЕРИР, рекламные сборы, опять же, платились».

ФАС комментировала дело Telegram-канала «Мария Лоскутова», именно в его постах службой были усмотрены «признаки нарушения» рекламного законодательства. Сама Мария Лоскутова заявила, что суда и штрафов не было, а номер дела отсутствует в базе на официальном сайте ФАС. Если реклама на площадках окажется вне закона, это нанесет серьезный удар по всем участникам рынка, уверен видеоблогер Валентин Петухов (он ведет YouTube-канал Wylsacom и работает с Telegram):

«В индустрии это сейчас наделает много шума. Вряд ли мы будем готовиться к трехдневным выходным: все будут думать, как же дальше жить.

Отношение к этой рекламной платформе сейчас в подвешенном состоянии. Были разговоры о том, что 1 апреля решится судьба Telegram, и многие крупные рекламодатели взяли паузу до этого времени как раз, чтобы понять, что дальше делать.

До того, как все это началось, Telegram действительно приносил очень солидный доход в силу того, что это одна из самых активно развивающихся рекламных платформ. Закрытие возможности продвигаться здесь для многих компаний станет большим ударом. Это и для нас как для авторов будет не очень приятно, и для компаний, которые в целом занимаются рекламой собственного бизнеса. Все-таки быстро пересобраться с какой-то новой стратегией вряд ли получится.

Только-только привыкли к одной какой-то новой сущности, так опять что-то заблокировали, отменили, переиграли. И все бегают из одного сервиса в другой. Конечно, они все друг друга полностью не заменяют, что тоже является большой проблемой».

Закон о единой системе учета всей интернет-рекламы в России действует уже четыре года. Он предусматривает создание системы, отвечающей за сбор и обработку информации. Именно ее разработкой и ведением занимается Роскомнадзор.

Станислав Крючков, Александра Абанькова, Екатерина Вихарева