Легионеры «Пармы» смогли улететь из Дубая

Американские баскетболисты Террелл Картер и Джейлен Адамс благополучно добрались в Москву из Дубая, где они «застряли» из-за начала военных действий на Ближнем Востоке.

Сегодня в столицу отправляется пермская команда, которой предстоит выездной матч против МБА-МАИ. Игроки «Пармы» Джейлен Адамс и Террелл Каптер присоединятся к тренировочному процессу и, скорее всего, примут участие в игре.

Напомним, что предыдущую встречу с «Енисеем» пермский клуб проводил с одним легионером в составе.