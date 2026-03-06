Форум Kazan Digital Week в 2026 году могут перенести на конец октября

Международный форум Kazan Digital Week в 2026 году может пройти в конце октября вместо ранее запланированных 16–18 сентября. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Kazan Digital Week 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Kazan Digital Week 2025

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ведомство готовит документы о переносе мероприятия. Среди рассматриваемых дат — 29–31 октября.

Форум посвящен вопросам цифровых технологий и ежегодно проходит в Казани с участием представителей IT-отрасли, бизнеса и органов власти. В 2025 году, по данным организаторов, в форуме участвовали представители более чем 60 стран.

Анна Кайдалова