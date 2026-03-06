Умер соавтор гимна Белоруссии Владимир Каризна

Народный поэт, соавтор государственного гимна Белоруссии Владимир Каризна умер в возрасте 87 лет. Об этом сообщили на сайте Союза писателей республики.

«Союз писателей Беларуси скорбит по поводу смерти народного поэта Беларуси Владимира Ивановича Каризны и выражает соболезнования его родным и близким»,— указано в сообщении.

Владимир Каризна родился 25 мая 1938 года в деревне Закружка в Минской области. Он издал несколько поэтических сборников для детей, а на его стихи написано свыше 200 песен. В 2002 году господин Каризна переработал слова гимна Белоруссии, написанные Михаилом Климковичем в 1955-м.

Господин Каризна был неоднократно удостоен почетных наград: в 1996 году — государственной премии Республики Беларусь, в 2008-м — заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь. В 2024 году ему присудили звание народного поэта Белоруссии.