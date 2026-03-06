Неравенство расслоилось доходами

В прошлом году доходы богатых россиян росли более высокими темпами, чем у бедных, следует из обнародованных Росстатом данных. На долю 10% наиболее обеспеченного населения РФ пришлось 30,8% общего объема денежных доходов — на 0,5 процентного пункта (п. п.) больше, чем в 2024 году, на долю 10% наименее обеспеченного — 2% (плюс 0,1 п.п). Группа россиян с доходом свыше 100 тыс. руб. в месяц за прошлый год заметно выросла — с 16,7% до 22,3% — и стала самой крупной. Немалую роль в этом сыграли высокие проценты по банковским депозитам, которые, как правило, открывают более обеспеченные граждане.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По итогам 2025 года уровень неравенства по доходам в РФ несколько вырос, следует из данных Росстата, представленных в новом выпуске сборника «Социально-экономическое положение России». Так, коэффициент фондов (показатель, определяющий, во сколько раз средние доходы 10% самых богатых граждан превышают доходы 10% самых бедных) по итогам 2025 года прибавил 0,3 п. п.— до уровня 15,8 раза.

При этом на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30,8% общего объема денежных доходов (в 2024 году — 30,3%), а на долю 10% наименее обеспеченного — 2% (1,9%). Таким образом, темпы прироста показателя в первом случае были впятеро выше — плюс 0,5 п. п. против 0,1 п. п.

Росстат также разбивает население на пять 20-процентных групп (где последняя — самая «доходная»). При таком измерении на долю этой пятой группы в прошлом году пришлось 47,6% всех доходов — на 0,7 п. п. больше, чем годом ранее. Доли остальных четырех групп сократились.

Аналогичную динамику показывает и распределение населения по абсолютной величине доходов. Доля зарабатывающих свыше 100 тыс. руб. в месяц подросла с 16,7% до 22,3%. Эта группа населения в итоге стала самой крупной. В 2024 году такой была категория получающих 27–45 тыс. руб. (в 2025-м ее доля снизилась с 24,1% до 21,7%, став второй по размеру).

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории структурных исследований Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) Президентской академии Владимира Еремкина, одной из причин такой динамики стала денежно-кредитная политика ЦБ. «Высокие ставки по депозитам приносят выгоду тому, у кого есть сбережения. Процентные доходы богатой части населения могли обеспечить этот прирост. Кроме того, их достаток сформировали доходы от бизнеса и собственности, в то время как бедные полагались только на рост зарплат»,— отмечает эксперт.

Напомним, за 2023–2025 годы зарплаты в России в номинальном выражении выросли более чем на 20% на фоне активной конкуренции компаний за рабочую силу.

Рост, как отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики ИПЭИ Дмитрий Землянский, наблюдался в отраслях как с низким (сельское хозяйство, розничная торговля, туризм), так и с высоким уровнем оплаты труда (финансы, отдельные отрасли обрабатывающей промышленности). Широкой была и география роста. «В результате различия между группами практически не изменились, неравенство сохранилось. Причина этого в том, что доходы увеличивались не вследствие структурных сдвигов и модернизации экономики, а главным образом из-за демографических факторов — дефицита предложения рабочей силы, связанного с возрастными волнами»,— говорит эксперт.

Отметим, что к 2030 году правительству поставлена задача сократить уровень неравенства — указом «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» Владимир Путин установил, что через четыре года соответствующий коэффициент Джини (показатель, который демонстрирует степень неравномерности распределения доходов среди населения) должен снизиться до 0,37, к 2036 году — до 0,33 (его нынешнее значение Росстат не сообщает). Поскольку этот индикатор ранее показывал ту же динамику, что и коэффициент фондов, можно предположить, что достижение этой национальной цели может быть осложнено.

Анастасия Мануйлова