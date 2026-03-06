В Добрянке закрыли пекарню, использовавшую некачественную воду

Судебные приставы Добрянки во исполнение решения суда опечатали пекарню, в которой ранее были обнаружены нарушения санитарных требований. Об этом сообщает пресс-служба главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю Фото: ГУ ФССП по Пермскому краю

В ходе проверки «Гриль-пекарни», расположенной на ул. Путейская, 9 в Добрянском округе, было установлено, что вода, используемая для производственных целей, личной гигиены, мытья посуды иоборудования,я была привозной и не соответствовала предъявляемой к ней требованиям. Водоснабжение осуществлялось из емкости, находящейся в складском помещении, без документов, подтверждающих прохождение обязательного контроля качества.

Использование на предприятии общественного питания воды, не прошедшей лабораторные испытания, является серьезным нарушением санитарно-эпидемиологического законодательства, представляющим угрозу для жизни и здоровья людей. В связи с этим индивидуального предпринимателя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде приостановления деятельности «Гриль-пекарни» сроком на 45 суток.

В ходе проведения исполнительных действий в пекарне были опечатаны все двери, ведущие в здание. Предприниматель предупрежден об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава. На протяжении всего срока административного наказания будут проводиться проверки сохранности наложенных пломб.