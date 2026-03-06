WSJ: Иран воюет самолетами времен вьетнамской войны

Как сообщает The Wall Street Journal, подавляющую часть ВВС Ирана составляют устаревшие модели самолетов. Им приходится вступать в бой с более современными моделями, стоящими на вооружении в ВВС США и Израиля.

Так, 1 марта Израиль уничтожил два самолета иранских ВВС, которые готовились к взлету в аэропорту Тебриза. Один из этих самолетов — истребитель-бомбардировщик F-4 Phantom II американского производства, который был на вооружении в США в начале 1960-х годов. Второй — легкий истребитель F-5 примерно того же периода.

Сообщается, что Иран производил закупки американских F-4 и F-5 еще в начале 1970-х годов, при шахском режиме. В середине 1970-х годов были также закуплены американские F-14 и французские Dassault Mirage F1. После исламской революции 1979 года США ввели эмбарго на торговлю с Ираном. Среди других самолетов — советские МиГ-29 и Су-25, значительная часть которых попала в Иран из Ирака в начале 1990-х годов, также в ВВС Ирана есть российские учебно-боевые самолеты Як-130, разработанные в середине 1990-х годов.

Евгений Хвостик