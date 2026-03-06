«МегаФон»: трафик на маркетплейсах на Урале вырос на 26% перед 8 Марта

Перед празднованием Международного женского дня, в феврале, трафик на маркетплейсах от мужчин из Свердловской области вырос на 26% по сравнению с началом года, сообщили в пресс-службе оператора «МегаФон».

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Вырос трафик и на другие ресурсы. Наиболее активно свердловчане стали искать романтические подарки к 8 Марта в 20-х числах февраля: трафик на сайты, где можно приобрести романтические подарки, превышал среднедневные показатели на 70%. По интересу к подобным сайтам Свердловская область вошла в топ-3 регионов России.

При этом мужчины часто выбирают в качестве подарка карту звездного неба в день знакомства и сертификаты — на соответствующие ресурсы трафик вырос на 52% относительно января. Чаще всего они присматриваются к сертификатам на экстремальный отдых, полеты в аэротрубе, спа-программы и дегустации, а также на творческие мастер-классы или путешествие на воздушном шаре.

Ирина Пичурина