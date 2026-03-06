В 16 российских регионах спрогнозировали сильное половодье

Весеннее половодье в этом году может превысить норму как минимум в 16 регионах России, охватывающих Центральный, Приволжский, Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Росгидрометцентра. Еще в 20 регионах, уточнили в ведомстве, есть вероятность превышения нормы, но она не столь очевидна.

Особое внимание в прогнозе уделяют Рязанской области, Мордовии, Пензенской области и Татарстану, где высота снежного покрова достигает 90–95 см, а местами и 1 м. В этих регионах вероятность высокого, близкого к экстремальному, половодья значительно выше, чем в Москве и Подмосковье, где снега заметно меньше.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил обильный снег в приозерных регионах. Однако многое, по его словам, зависит от погодных условий весной. При высоких температурах и обильных осадках половодье может стать катастрофическим.

В Москве, рассказал «Известиям» начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидрометцентра Анатолий Цыганков, снег растает примерно с 1 по 10 апреля. Как указал заведующий лабораторией Института водных проблем РАН Михаил Болгов, в Подмосковье ожидается возврат холодов, что может препятствовать быстрому таянию снега и предотвратить серьезные затопления, подобные тем, что были в 1970-х годах.