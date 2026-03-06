В ДНР задержали подозреваемую в госизмене в пользу Украины

В Донецкой народной республике (ДНР) задержана 18-летняя жительница Волновахи по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, девушка через мессенджер Telegram передавала информацию о расположении вооруженных сил России представителям Главного управления Минобороны Украины. Также, как утверждают в ФСБ, задержанная передавала «кураторам» сведения о местных жителях и молодежных организациях Волновахи для дальнейшего вовлечения людей в противоправную деятельность.

Во время допроса задержанная раскаялась. По словам девушки, с ней связался представитель украинских спецслужб и начал давать задания.

В отношении жительницы ДНР возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК. Наказание за госизмену предусматривает от 12 лет лишения свободы до пожизненного.