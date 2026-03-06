С уфимской управляющей компании взыскали 300 тысяч рублей за травму ребенка

Прокуратура Советского района Уфы в суде добилась взыскания 300 тыс. руб. компенсации морального вреда с ООО «Умный дом» за перелом позвоночника у ребенка, катавшегося на качелях на детской площадке.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, в апреле прошлого года ребенок, катаясь на качелях во дворе на Бакалинской улице, получил компрессионный перелом позвоночника. Проверка надзорного ведомства выявила неисправности и повреждения элементов игровой площадки. Например, некоторые части были деформированы, имели трещины, выступающие элементы. Также выяснилось, что качели не были зафиксированы.

Прокуратура оштрафовала на 2 тыс. руб. начальника участка ООО «Умный дом» за нарушение дополнительных требований к детским и спортивным площадкам (ст. 6.25 КоАП РБ). Директор управляющей компании из-за травмы ребенка получил представление.

Майя Иванова