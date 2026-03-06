ВТБ: выдачи кредитов наличными в России выросли в 1,4 раза в феврале

В феврале 2026 года банки России выдали кредитов наличными на сумму 314 млрд руб., что в 1,4 раза превышает прошлогодние показатели. Об этом сообщили в пресс-службе ВТБ (MOEX: VTBR) (есть в распоряжении «Ъ»).

По информации кредитной организации, в феврале было оформлено около 1,7 млн кредитов наличными, при среднем размере займа в 195 тыс. руб. По сравнению с январем 2026 года объем кредитных выдач у населения вырос на 12%. Собственные результаты ВТБ по кредитованию наличными оказались еще выше рыночных: в банке зафиксировали рост в 1,8 раза к февралю прошлого года и в 1,5 раза к январю 2026-го. Доля ВТБ на рынке потребительского кредитования также увеличилась в 1,5 раза по сравнению с январем.

Главной причиной оформления потребительских займов остаются траты на строительство и ремонт — на них пришлось 35% кредитов, указывают данные опроса клиентов ВТБ. Еще 20% заемщиков взяли кредиты для погашения старых займов, а 8% — на покупку автомобиля.

Старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин отметил, что рынок потребительского кредитования продолжает восстанавливаться, а оживление спроса связано с календарным фактором и снижением ставок. Также существенное влияние оказывает запуск программ рефинансирования, делающих кредиты более доступными. По прогнозу ВТБ, в 2026 году рынок потребительского кредитования вырастет в 1,6 раза и достигнет 5,7 трлн руб.