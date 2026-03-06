В Самаре на трех остановках не работают светофоры из-за отсутствия электричества
В Самаре на трех остановках общественного транспорта временно отключены светофоры, сообщили в минтрансе региона.
Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ
Светофоры не работают на ул. Ново-Садовой (остановка «Сквер Солнечная Поляна») и на ул. Демократической (остановки «Турбаза Дубки» и «Пионерлагерь им. Гагарина»).
«Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки»,— говорится в сообщении минтранса.