В Самаре на трех остановках не работают светофоры из-за отсутствия электричества

В Самаре на трех остановках общественного транспорта временно отключены светофоры, сообщили в минтрансе региона.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Светофоры не работают на ул. Ново-Садовой (остановка «Сквер Солнечная Поляна») и на ул. Демократической (остановки «Турбаза Дубки» и «Пионерлагерь им. Гагарина»).

«Ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии. Просим водителей и пешеходов быть предельно внимательными, руководствоваться требованиями дорожных знаков и разметки»,— говорится в сообщении минтранса.

Сабрина Самедова