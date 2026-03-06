В Казани при реконструкции фабрики Алафузова увеличат площадь жилья

На территории фабрики Алафузова увеличат площадь жилой застройки с 93,8 тыс. до 146,8 тыс. кв. м. Там появятся новые жилые комплексы, а часть существующих зданий будет реконструирована, соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Комплекс "Фабрика Алафузова"

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Комплекс "Фабрика Алафузова"

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

На участке вдоль старого русла реки Казанки построят жилой комплекс из девяти корпусов на 385 квартир с подземной парковкой. Еще один проект предусматривает переоборудование существующих фабричных зданий под жилье — восьмиэтажные дома смогут принять 586 жителей.

Для транспортного обслуживания территории планируется 1,1 тыс. парковочных мест, включая подземные, встроенные и наземные парковки. Также предусмотрено развитие инженерной инфраструктуры — модернизация и прокладка сетей водоснабжения, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и связи.

Планируется строительство школы на 720 мест, модернизация действующих детских садов.

Там создадут международный социально-культурный центр и креативный кластер. В него войдут образовательные пространства, детский центр, площадки для креативных индустрий, бутик-отель, апарт-комплекс, wellness-спа, рестораны, кафе, магазины и офисы.

Проект предусматривает сохранение исторической архитектуры фабрики. В Доме Котелова планируется создать музей.

О реконструкции Алафузова сообщили в 2024 году. Предполагалось превратить зону в многофункциональный центр, «город в городе».

Анна Кайдалова