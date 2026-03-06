5,8 млн кубометров снега убрано с путей Северной железной дороги за три зимних месяца

С 1 декабря 2025 года по 28 февраля 2026 года на Северной железной дороге было убрано и вывезено свыше 5,8 млн кубометров снега. Общая длина расчищенных путей составила 172 тыс. км.

Самым снежным за эту зиму стал февраль — с железнодорожных путей убрано около 2,9 млн кубометров снега.

Работы по очистке от снега идут на железной дороге в круглосуточном режиме. В парке снегоуборочной техники этой зимой находятся более 140 единиц. Снегоуборочные машины вывозят снег со станций, а на перегонах между станциями работают снегоочистительные машины, струги для очистки путей ото льда. Используются пневмоочистительные машины для стрелочных переводов, роторные снегоочистители для устранения сложных снежных заносов.

За прошлый сезон уборки снега (2024-25 гг.) на Северной магистрали было убрано почти 6 миллионов кубометров, из них 3,5 млн кубометров за три зимних месяца.

Справка: Северная железная дорога обслуживает территорию площадью более 1 млн квадратных километров: Ярославская, Ивановская, Костромская, Вологодская и Архангельская области, Республика Коми, часть Ямало-Ненецкого автономного округа, а также Владимирской и Тверской областей. Развернутая длина главных путей магистрали составляет 8,6 тыс. км.

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД»