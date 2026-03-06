В Ульяновской области на одного безработного приходится девять вакансий

По итогам 2025 года, на одного безработного в Ульяновской области приходилось девять вакансий. Это следует из отчета главы Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов региона, заслушанного в минувший четверг на заседании профильного комитета регионального заксобрания.

По словам руководителя агентства Павла Калашникова, численность безработных граждан по состоянию на 1 января 2026 года составила 1225 человек, а уровень безработицы достиг 0,21%. Всего в 2025 году за мерами государственной поддержки в органы службы занятости обратилось более 15,0 тыс. человек, трудоустроено порядка 8,8 тыс. человек.

Всего в 2025 году в кадровые центры Ульяновской области работодателями было заявлено свыше 66,0 тыс. вакансий, из которых порядка 70% — по рабочим профессиям и около 30% — по служащим. По состоянию на 1 января 2026 года по региону заявлено около 11,0 тыс. вакансий, из которых около 67% — рабочие профессии, 33% — вакансии специалистов и служащих. «Перевес рабочих профессий над служащими исторически обусловлен высоким спросом на рынке труда в регионе»,— отметил Павел Калашников. Наибольшее количество вакансий на конец года было заявлено в отраслях «Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение» (2969 вакансий), «Обрабатывающие производства» (1871 вакансия), «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» (1285 вакансий), «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (1154 вакансии), «Образование» (843 вакансии).

Андрей Васильев, Ульяновск