Две электроподстанции загорелись в Краснодарском крае после атаки БПЛА

В Краснодарском крае ликвидируют последствия налета беспилотников на Крымский и Абинский районы. По данным краевого оперативного штаба, в городе Абинске отменены занятия во всех школах и детских садах, приостановлена работа учреждений культуры.

Глава района Илья Биушкин в своем Telegram-канале попросил жителей района по возможности воздержаться от поездок. «Оставайтесь дома или в безопасных местах, соблюдайте все меры предосторожности»,— написал глава муниципалитета. Господин Биушкин подчеркнул, что дети, которые уже пришли в школы и детсады, должны остаться под присмотром педагогов до нормализации ситуации.

В Абинске из-за падения обломков БПЛА повреждены стекла в 14 квартирах. В хуторе Бережном Абинского района из-за падения обломков БПЛА начался пожар на подстанции, его площадь составила 120 кв. м. Пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не понадобилась.

В Крымском районе из-за падения обломков БПЛА также произошел пожар на электростанции. Пострадавших нет, возгорание на площади 20 кв. м к настоящему времени ликвидировано.

Анна Перова, Краснодар