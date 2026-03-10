Прикамская структура «Еврохима» не согласна с иском подрядчика на 288 млн рублей

В ООО «Еврохим-УКК» прокомментировали требования АО «Управляющая компания строительного холдинга» (УКСХ) о взыскании свыше 288 млн руб. Как сообщили «Ъ-Прикамье» в обществе, в ООО «Еврохим-УКК» с иском не согласны. «Взаимоотношения сторон будут развиваться в рамках правового поля. Предприятие продолжает добросовестно выполнять свои обязательства перед партнерами», — пояснили в ООО.

Напомним, с исковым заявлением к прикамской структуре «Еврохима» компания из Екатеринбурга обратилась в конце февраля текущего года. Истец должен был построить на прикамском предприятии станцию горноспасателей и пожарное депо для обслуживания Усольского калийного комбината.

По данным «Ъ-Прикамье», стоимость проекта оценивалась в 850 млн руб., в итоге подрядчик объекты не достроил, как он считает, по вине ответчика. УКСХ пытается взыскать оставшуюся стоимость работ, а также убытки и проценты за пользование чужими средствами. При этом истец находится в сложном финансовом положении, в отношении него подано заявление о банкротстве.