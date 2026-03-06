В Оренбурге в Ростошах 8 марта временно закроют для проезда несколько улиц из-за футбольного матча
В воскресенье, 8 марта, в Ростошах будут действовать временные ограничения для проезда транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация Оренбурга.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Причиной ограничений является проведение футбольного матча на стадионе «Газовик». С 11:00 до 17:00 будут перекрыты: ул. Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовой Ростоши), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовой Ростоши), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садового кольца).