В Оренбурге в Ростошах 8 марта временно закроют для проезда несколько улиц из-за футбольного матча

В воскресенье, 8 марта, в Ростошах будут действовать временные ограничения для проезда транспорта на нескольких улицах. Об этом сообщает администрация Оренбурга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Причиной ограничений является проведение футбольного матча на стадионе «Газовик». С 11:00 до 17:00 будут перекрыты: ул. Садовое кольцо (от ул. Газпромовской до ул. Березовой Ростоши), ул. Николаева (от ул. Садовое кольцо до ул. Березовой Ростоши), ул. Березовая Ростошь (от ул. Цветной бульвар до ул. Садового кольца).

Руфия Кутляева