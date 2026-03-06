На Алтае осудят руководителя двух фирм за невыплату зарплаты 388 работникам

В суд Новоалтайска (Алтайский край) направлено уголовное дело в отношении руководителя ООО «Маркет» и ООО «Алтай-Макулатура», обвиняемого в невыплате заработной платы сотрудникам (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ). Об этом сообщает СУ СКР региона.

По данным следствия, с мая 2024-го по ноябрь 2025 года фигурант дела не выплачивал зарплату 388 работникам на протяжении двух месяцев. Сумма задолженности превысила 43 млн руб. Поступающие на счета организаций средства он расходовал на иные нужды, установили правоохранители.

Для обеспечения возмещения ущерба на имущество и автомобиль обвиняемого наложен арест на сумму более 67 млн руб. В краевой прокуратуре сообщили, что задолженность перед сотрудниками глава компании погасил.

Александра Стрелкова