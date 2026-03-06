Глеб Фирсов подписал с «Бетсити Пармой» новый трехлетний контракт

Баскетбольный клуб «Бетсити Парма» объявил о заключении нового трехлетнего контракта с 21-летним центровым Глебом Фирсовым сроком до 2029 года. Предыдущее соглашение истекало предстоящим летом.

В текущем сезоне воспитанник пермской школы баскетбола стал одним из ключевых игроков «Пармы». В 29 матчах он набирал в среднем 10,5 очка, 4,9 подбора и 1,1 блок-шота. Молодой баскетболист постоянно получает вызовы для сборов в национальную команду и в этом году был выбран для участия матча «Всех звезд лиги ВТБ».