По данным на 4 марта, проконтролировано 53,2 тыс. тонн подкарантинных грузов при внешнеторговых поставках. Экспорт продукции растительного происхождения из Самарской области увеличился в 3,6 раза, сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, 32,4 тыс. тонн составили зерновые и зернобобовые культуры. 20,8 тыс. тонн — продукты переработки зерна.

Расширилась география экспорта. Продукцию отправили в 13 стран. Крупнейшими покупателями являются: Азербайджан (18,1 тыс. тонн: пшеница, ячмень), Латвия (15,6 тыс. тонн: подсолнечные шрот и лузга), Китай (8,3 тыс. тонн: лен, гречиха, подсолнечное масло), Армения (3 тыс. тонн: пшеница) и Казахстан (2,7 тыс. тонн: отруби, пшеница, кукуруза, ячмень, шрот, солод).

Руфия Кутляева