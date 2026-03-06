В Татарстане выросло число вакансий для подработки, в том числе в праздники

В Татарстане за последний месяц на платформе hh.ru разместили 1,4 тыс. вакансий для подработки. Работодатели все чаще предлагают занятость не только в будни, но и в выходные и праздничные дни, сообщила пресс-служба сервиса по поиску работы.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

При этом медианная предлагаемая зарплата в таких вакансиях в Татарстане выросла: если в январе она составляла 55,2 тыс. руб., то в феврале — уже 85,4 тыс. руб. Таким образом, рост за месяц достиг 55%. Максимально при частичной занятости соискатели могут рассчитывать на доход до 191 тыс. руб. в месяц.

Как пояснил юрист hh.ru по трудовому праву Александр Кузнецов, работа в праздничные дни обычно оплачивается в двойном размере. Однако по желанию сотрудника вместо повышенной оплаты он может получить дополнительный день отдыха. При этом привлекать работников к работе в праздники, как правило, можно только с их согласия, за исключением экстренных ситуаций или предприятий с непрерывным производством.

