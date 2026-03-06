В Башкирии пациента госпитализировали на снегоходе из-за заснеженной дороги

Пациента из базы отдыха около деревни Черновки в Белорецком районе пришлось госпитализировать на снегоходе из-за заснеженной дороги, сообщает пресс-служба госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

В пресс-релизе ведомства говорится, что утром потребовалась помощь пациенту 1966 года рождения. Скорая помощь не смогла проехать к нему из-за снежных заносов, поэтому медработника к пациенту пришлось доставить спасателям на снегоходе.

Осмотр врача показал, что мужчине требуется срочная госпитализация. Спасатели довезли пациента до места, где ожидал автомобиль скорой помощи.

Майя Иванова