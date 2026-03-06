За два месяца пригородные поезда «Ласточка» в Самарской области перевезли более 260 тысяч человек

По результатам первых двух месяцев этого года на территории Самарской области на 7% увеличился пассажиропоток пригородных поездов «Ласточка» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Было перевезено более 260 тыс. человек, сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Основное количество пассажиров пришлось на маршрут Новокуйбышевская — Самара — Тольятти (204 тыс. пассажиров). 30 тыс. человек ездили по маршруту Самара — Сызрань и 27,2 тыс. человек по маршруту Самара — Жигулевск.

Руфия Кутляева