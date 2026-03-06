«Невзирая на чины, звания и прошлые заслуги»

Никогда «красного света» на работу силовиков с высокопоставленными чиновниками не было, так в Кремле прокомментировали задержание бывшего первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова. 69-летнему генералу, в частности, инкриминируется хищение более 6 млрд руб. бюджетных средств. По совокупности обвинений ему грозит больше 20 лет в колонии строгого режима. Решением суда бывший высокий чиновник пока отправлен под домашний арест. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает и новых крупных дел, связанных с коррупцией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Кремле прокомментировали задержание уже четвертого заместителя бывшего министра обороны классической фразой о том, что детали неизвестны, правоохранители работают и никакого «красного света» для них нет. В таком случае есть смысл напомнить, что к началу 2026-го арестованы более десяти высокопоставленных сотрудников Министерства обороны. Большинство дел связано с коррупцией, растратой бюджетных средств и мошенничеством.

Среди высших чинов ведомства, в частности, Тимур Иванов, заместитель Сергея Шойгу, осужден на 13,5 лет. Задержан он был в апреле 2024 года. Также под стражей находятся другие замы — Дмитрий Булгаков и Павел Попов. И вот по прошествии без малого двух лет серьезные обвинения во взяточничестве, растрате и создании преступного сообщества предъявлены Руслану Цаликову. Он считается одним из самых близких соратников Шойгу. По служебной лестнице они поднимались вместе более 30 лет: МЧС, правительство Подмосковья и Министерство обороны.

По делам своих коллег он проходил как свидетель. Поэтому задержание генерала не стало сенсацией. Есть такая версия, что за него пытались заступаться, но, видно, не вышло. Сергей Кужугетович Шойгу после отставки с поста министра обороны сейчас является секретарем Совета безопасности Российской Федерации. Естественно, есть повод задуматься о его дальнейшей судьбе. Однако пока на этот счет официальная информация отсутствует.

Так что можно смело вернуться к началу и вспомнить фразу «неприкасаемых у нас нет». Еще, наверное, можно сказать о том, что и так лежит на поверхности: происходящее — повод другим задуматься.

Обстановка сложная, как раньше, не будет. Возможно, не все представители так называемых элит свыклись с соответствующей мыслью.

К слову, по данным МВД и Следственного комитета, за девять-десять месяцев 2025-го в стране зарегистрировано без малого 40 тыс. коррупционных преступлений, что на 10-12% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024-го. Возбуждено свыше 24 тыс. уголовных дел (+16%). Основная часть (более 60%) — взяточничество. Ущерб государству составил 37 млрд руб. Так что проблема есть. Учитывая вышесказанное, можно предположить, что появятся и другие громкие дела как в Минобороны, так и в других важных ведомствах. Как раньше говорили, невзирая на чины, звания и прошлые заслуги.

Дмитрий Дризе