За незаконное получение выплат за сына, погибшего на СВО, осужден житель Ангарска

В Ангарске осужден лишенный родительских прав 60-летний местный житель, незаконно получивший 6 млн руб. за погибшего на СВО сына. Ранее в отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат), сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

Согласно материалам дела, подсудимый в 2005 году был лишен родительских прав. В декабре 2024 года он был извещен о гибели сына в ходе специальной военной операции на Украине. Для получения соцвыплат, предусмотренных семьям погибших участников СВО, он предоставил заведомо ложные сведения в военный комиссариат Ангарска, а затем в Управление социальной защиты и социального обслуживания населения по Ангарскому району.

Суд признал жителя Ангарска виновным и назначил 7,5 года колонии общего режима. Также ему предстоит возместить ущерб на общую сумму 6 млн руб.

Михаил Кичанов