Мошенники оформили на жителя Кувандыка кредиты на 1,7 млн рублей

Житель Кувандыка сообщил в прокуратуру о незаконном оформлении кредитов на его имя. Общая сумма займов составила 1,7 млн рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.

Надзорное ведомство установило, что на телефонный номер потерпевшего поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили о попытке оформления кредита на его имя и потребовали назвать код, полученный в SMS-сообщении.

После того, как потерпевший передал информацию, на него были оформлены три кредита. Средства были перечислены злоумышленникам.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать заключенные договоры недействительными. Иск был удовлетворен.

