Мошенники оформили на жителя Кувандыка кредиты на 1,7 млн рублей
Житель Кувандыка сообщил в прокуратуру о незаконном оформлении кредитов на его имя. Общая сумма займов составила 1,7 млн рублей. Об этом сообщает надзорное ведомство.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Надзорное ведомство установило, что на телефонный номер потерпевшего поступил звонок от неизвестного лица, который представился сотрудником службы безопасности банка. Мужчине сообщили о попытке оформления кредита на его имя и потребовали назвать код, полученный в SMS-сообщении.
После того, как потерпевший передал информацию, на него были оформлены три кредита. Средства были перечислены злоумышленникам.
В связи с этим прокуратура обратилась в суд с требованием признать заключенные договоры недействительными. Иск был удовлетворен.