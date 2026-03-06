В Ижевске задержали нотариуса по подозрению в передаче данных граждан риелтору

И. о. нотариуса Ижевска подозревают в незаконной передаче персональных данных граждан риелтору (ст. 272.1 УК, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

По данным ведомства, с ноября 2025 года по февраль 2026-го подозреваемая, имея доступ к единой информационной системе нотариата, передавала данные клиентов знакомому риелтору. Тот использовал их в коммерческих целях.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с региональным СУ СКР. Проводятся дальнейшие следственные действия.

Владислав Галичанин