В Ижевске задержали нотариуса по подозрению в передаче данных граждан риелтору
И. о. нотариуса Ижевска подозревают в незаконной передаче персональных данных граждан риелтору (ст. 272.1 УК, до шести лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным ведомства, с ноября 2025 года по февраль 2026-го подозреваемая, имея доступ к единой информационной системе нотариата, передавала данные клиентов знакомому риелтору. Тот использовал их в коммерческих целях.
Противоправную деятельность пресекли сотрудники УФСБ совместно с региональным СУ СКР. Проводятся дальнейшие следственные действия.