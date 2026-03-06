В поликлинике в Надыме произошел пожар площадью свыше 1 тыс. кв. м

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) произошел крупный пожар в здании поликлиники Ямальской трассовой медсанчасти, сообщили в администрации Надымского района. Его площадь достигла более чем 1 тыс. кв. м.

Сообщение о пожаре и сильном задымлении поступило диспетчерам 5 марта в 23:33. Первые прибывшие пожарные обнаружили открытое горение здания на площади 40 кв. м. В 3:28 огонь был локализован на площади 1 тыс. кв. м, сейчас угрозы дальнейшего распространения пожара нет. Тушением занимались более 50 специалистов.

Пострадавшие отсутствуют. Причина пожара и ущерб будут устанавливаться после ликвидации последствий.

Ирина Пичурина