Топ-менеджера ПНППК наградят за вклад в развитие промышленности в Перми

Заместителя гендиректора ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания» Александра Субботина могут наградить почетным знаком города Перми «За заслуги перед городом Пермь». Соответствующий проект решения внесен в гордуму главой Перми Эдуардом Сосниным.

Как указано в документе, господина Субботина предлагается поощрить «за особые заслуги в разработке высокоточных навигационных систем, значительный вклад в развитие промышленности в городе Перми». В соответствии с положением о почетном знаке города Перми ему будет выплачено единовременное денежное вознаграждение.

Господин Субботин занимает должность заместителя гендиректора по науке, главного конструктора и директора научно-технического центра ПАО «ПНППК».

ПАО «ПНППК» — компания-производитель датчиков, элементов дистанционной передачи, сложных бортовых комплексов летательных аппаратов и навигационных систем для ВМФ и гражданских судов. Компания занимается также производством волоконно-оптических элементов. В прошлом году ПНППК вошла в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ).