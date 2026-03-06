Жителю Шадринска назначили исправительные работы за гибель пассажирки в ДТП

Каргапольский районный суд признал виновным 60-летнего жителя Шадринска в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пассажирки (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к одному году шести месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства, сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

Суд установил, что днем 22 ноября 2025 года водитель Mitsubishi Lancer двигался по трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган на территории Каргапольского района. Он не справился с управлением, так как не учел дорожные и погодные условия. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате аварии 70-летняя пассажирка погибла на месте.

Помимо основного наказания, фигуранта лишили права управлять транспортными средствами на один год шесть месяцев. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда с водителя в размере 850 тыс. руб. в пользу родной сестры погибшей.

Виталина Ярховска