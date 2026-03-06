Венесуэла и Shell подписали соглашения о сотрудничестве в нефтегазе

Британская нефтегазовая компания Shell и правительство Венесуэлы подписали несколько соглашений о добыче природного газа на шельфе и добыче нефти и газа на суше. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на компанию.

Помимо этого Shell подписала технические и коммерческие соглашения с венесуэльской инженерной компанией VEPICA, а также с американскими KBR и Baker Hughes. Одно из соглашений между венесуэльским правительством и Shell касается развития газового проекта Dragon.

Соглашения были подписаны в Венесуэле. В церемонии приняли участие министр внутренних дел США Дуг Бергам и временный президент Венесуэлы Делси Родригес.