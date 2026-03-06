Полиция Петербурга пресекла деятельность подпольного банка с оборотом 250 млн рублей

Оперативники экономической полиции совместно с региональным УФСБ пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В центре нелегальной финансовой схемы оказались три петербурженки а в возрасте от 48 до 55 лет, которые выполняли функции «бухгалтеров» теневой структуры. По версии следствия, с 2022 по 2025 год через подпольный банк прошло не менее 250 млн рублей, а доход злоумышленниц от противоправной деятельности составил порядка 38,5 млн рублей.

Как установили оперативники, женщины проводили сомнительные транзакции и координировали движение денег через подконтрольные юридические лица, оказывая услуги компаниям, желавшим минимизировать налоговые обязательства. Стоимость услуг теневых банкиров составляла 15% от суммы операций. По данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В рамках расследования провели 21 обыск в жилых и офисных помещениях, изъяли предметы и документы, имеющие значение для дела. Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении третьей участницы.

Андрей Маркелов