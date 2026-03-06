Москвичам посоветовали пользоваться общественным транспортом перед 8 марта

Дептранс Москвы рекомендовал жителям и гостям столицы перед 8 марта пользоваться общественным транспортом. В ведомстве предупредили, что в предпраздничные дни будет затруднено движение вблизи ТЦ и цветочных рынков.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

«В районе Рижского рынка, на проспекте Мира, на Новорижской эстакаде, в Водопроводном и 2-м Крестовском переулках время в пути может увеличиться в 2–4 раза», — указывается в публикации.

В Дептрансе напомнили, что сегодня в связи с укороченным рабочим днем «вечерний разъезд» начнется раньше обычного — с 15:30 мск.